Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Mordanklage gegen angeblichen Heilpraktiker aus Esgrus Von dpa | 16.02.2023, 12:34 Uhr

Wegen Mordes an seiner Ehefrau und sexuellen Nötigung im besonders schweren Fall hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen angeblichen Heilpraktiker aus Esgrus (Kreis Schleswig-Flensburg) erhoben. Der seit Ende September in Untersuchungshaft sitzende Mann habe die schwer kranke 66-Jährige am 20. August 2022 getötet, sagte Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Den Mordvorwurf bestreite der 54-Jährige.