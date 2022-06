ARCHIV - Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Prozess Mord an Frau in Sankt Michaelisdonn: Urteil erwartet Von dpa | 09.06.2022, 01:48 Uhr

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau in Sankt Michaelisdonn im Kreis Dithmarschen will das Landgericht Itzehoe heute sein Urteil verkünden. Angeklagt ist der 47 Jahre alte Ehemann der Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Er soll am 9. September seine 35 Jahre alte Frau mit dem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben. Die Polizei hatte die Tote in einem Auto gefunden, das in einer Seitenstraße von Sankt Michaelisdonn geparkt war. Der Mann wurde wenig später festgenommen. Die Eheleute stammen den Angaben zufolge aus dem Jemen.