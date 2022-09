Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Unklarer Hintergrund Möllns Bürgermeister bestürzt nach Feuer in Moschee Von dpa | 08.09.2022, 11:08 Uhr

Nach einem Feuer in der Moschee von Mölln mit unklarem Hintergrund ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Unbekannte hatten am Montag im Flur des Gebäudes an einer Magnettafel befestigte Flyer angezündet. Nach Polizeiangaben entstand geringer Sachschaden, niemand wurde verletzt.