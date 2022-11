30. Jahrestag der Möllner Brandanschläge Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Rassismus Möllner Anschläge - Mehr Zusammenarbeit mit Opferfamilien Von dpa | 23.11.2022, 16:35 Uhr

Zum 30. Jahrestag der Möllner Brandanschläge haben sich Politik und Angehörige der türkischen Opferfamilien auf eine stärkere Zusammenarbeit verständigt. Künftig sollen die Familien in die Ausrichtung des Gedenkens und die Aufklärungsarbeit in Schulen einbezogen werden, sagte ein Angehöriger der Opferfamilien, Faruk Arslan, am Mittwoch. Möllns Bürgermeister Ingo Schäper versicherte, dass er in Zukunft einen Weg gehen wolle, der die Interessen der Opfer und der Gesellschaft vereine.