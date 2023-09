Comeback der Raffinesse Das sind die Modetrends im Herbst und Winter 2023 Von Jessica Kliem, dpa | 16.09.2023, 13:33 Uhr Das Label Ecoalf zeigt die Trendfarbe Rot in der angesagten „Pommes Schranke-Kombination“, also mit hellem Beige oder mit Cremeweiß. Foto: Ecoalf up-down up-down

Zurück in den Alltag, zurück ins Büro, zurück zum Rock ‚n‘ Roll: Das sind drei Themen, die sich derzeit in der Mode zeigen. Was das für Herbst- und Winteroutfits bedeutet.