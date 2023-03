DRF Luftrettung Foto: Benjamin Nolte/DRF Luftrettung/obs up-down up-down Transport Moderner Hubschrauber für DRF Luftrettung in Niebüll Von dpa | 21.03.2023, 15:10 Uhr

Die DRF Luftrettung in Niebüll nutzt jetzt einen neuen Hubschrauber des Typs H145 mit Fünfblattrotor. Seit Montag sei „Christoph Europa 5“ mit der neuesten Technologie im Einsatz, die es derzeit im Rettungswesen gebe, teilte die Luftrettung am Dienstag mit. Der neue Hubschrauber liege durch das fünfte Rotorblatt noch ruhiger in der Luft, was Patienten und Besatzung zugutekomme.