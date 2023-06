Einblick in die Großwärmepumpe in Esbjerg Foto: Din Forsyning up-down up-down Großwärmepumpe in Dänemark Wärmewende mit Meerwasser: So funktioniert das Modell Esbjerg Von Frank Jung | 01.06.2023, 09:21 Uhr

Auch Energieversorger in Schleswig-Holstein orientieren sich an diesem Beispiel aus Dänemark: Die Stadt Esbjerg dekarbonisiert ihre Fernwärme mit einer Aufsehen erregenden Großwärmepumpe. Die Idee entstand durch die Lage an der Nordsee.