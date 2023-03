Julia Carstens Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Unternehmen Mittelstand: Land und Wirtschaft starten Nachfolge-Kampagne Von dpa | 30.03.2023, 06:16 Uhr

Tausende Betriebsübergaben stehen im Norden in den kommenden Jahren an. Viele Unternehmer finden gar nicht oder nur schwer geeignete Nachfolger. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsstaatssekretärin Carstens will sie sensibilisieren.