Artistin in der Zirkuskuppel, und kein bisschen ratlos: Sophia Kröger bei ihrem Auftritt im Mitmach-Zirkus „Zaretti“ mit Direktor Robert Maatz. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Ferien-Mitmach-Zirkus startet Manege frei: Zirkus wird in SH zur Bühne für Urlauberkinder Von Kay Müller | 06.07.2022, 14:59 Uhr

Fast zwei Jahre ging wegen der Pandemie nicht viel beim ältesten Mitmach-Zirkus „Zaretti“ in Schleswig-Holstein. Jetzt startet Familie Maatz auch in den Ferien wieder durch – und wird mit dem belohnt, was sie diesen Job so lieben lässt. shz.de war bei der Premiere der Ferien-Zirkusschule dabei.