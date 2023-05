FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Mit Pandemie mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen Von dpa | 16.05.2023, 11:16 Uhr

Im Zuge der Corona-Pandemie hat das Gesundheitswesen in Schleswig-Holstein sein Personal aufgestockt. Wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte, waren in dem Bereich am Jahresende 2021 rund 218.100 Beschäftigte tätig. Im zweiten Jahr der Pandemie war dies ein Plus von 2,3 Prozent. Dies lag aber unter dem Bundesdurchschnitt von 2,9 Prozent.