Die Automaten mit frischen Grillfleisch finden Sie in vielen Orten in Schleswig-Holstein. Foto: Gerd Schade up-down up-down Der Frühling kommt bestimmt Mit interaktiver Karte: Hier gibt es Grillfleischautomaten in Schleswig-Holstein Von Ann-Kathrin Clausen | 12.04.2023, 12:43 Uhr

Wer spontan grillen möchte, kann in Schleswig-Holstein Fleisch und Würstchen an Automaten kaufen. shz.de hat sie in einer Übersicht zusammengestellt.