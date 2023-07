Reporter Tilman Wrede fährt mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin. Foto: Tilman Wrede up-down up-down Elberadweg Mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin: Zwei Lektionen, um 310 Kilometer zu schaffen Von Tilman Wrede | 15.07.2023, 22:14 Uhr

310 Kilometer, drei Tage und zwei Nächte in der Hängematte und nur ein Ziel: Mit dem Fahrrad in Berlin ankommen. Wie ich trotz schmerzenden Knien und schlechtem Schlaf das Vorhaben geschafft habe, lest ihr hier.