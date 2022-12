Ein Kriminalbeamter sichtet Bilder von einem sichergestellten Datenträger. Foto: Peter Kneffel/DPA up-down up-down Einsatz in Kiel und Rendsburg-Eckernförde Mit Datenspürhund: Kinderporno-Razzia bei 29 Verdächtigen Von Eckard Gehm | 09.12.2022, 14:49 Uhr

Seit der Besitz von Kinderpornografie ein Verbrechen ist, müssen mehr Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt werden. Die Ermittler in Schleswig-Holstein reagieren darauf mit sogenannten „Action-Days“. Was an diesen Tagen genau passiert.