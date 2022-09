Regenwetter Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Mischung aus Regen und Sonne in Norddeutschland Von dpa | 30.09.2022, 08:10 Uhr

In Schleswig-Holstein und Hamburg wird es nach Nebel am Freitagvormittag zunächst sonnig. Dabei kann es aber ab und an zu kurzen Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad in Hamburg und 15 Grad in Flensburg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.