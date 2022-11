Eiskristalle Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild up-down up-down Wetter Minusgrade am Wochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein Von dpa | 16.11.2022, 11:09 Uhr

In Hamburg und Schleswig-Holstein werden am Wochenende Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erwartet. Besonders in der Nacht zum Sonntag könnten die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad sinken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Demnach seien Schneeregenschauer an der Ostsee möglich. Am Sonntag bringe ein Tief von Westen wechselhaftes Wetter und mildere Temperaturen von ein bis drei, in Küstenregionen bis zu fünf Grad.