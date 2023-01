Martin Habersaat Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down SPD-Fraktion Ministerium soll über schwache Schulbücher informieren Von dpa | 18.01.2023, 10:39 Uhr

Das Bildungsministerium soll nach einer Forderung aus der SPD-Landtagsfraktion Lehrer über mangelhafte Schulbücher informieren. Hintergrund ist nach Angaben des SPD-Bildungsexperten Martin Habersaat eine Studie über Schwächen bei Mathematikbüchern, die an schleswig-holsteinischen Grundschulen eingesetzt werden. Solche wichtige Informationen müssten an den Schulen ankommen und auch genutzt werden, forderte Habersaat am Mittwoch.