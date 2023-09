Energie Ministerium sieht Bedarf für weitere Stromleitungen Von dpa | 29.09.2023, 11:41 Uhr | Update vor 1 Std. Strommasten Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down

Für die Energiewende werden in Schleswig-Holstein nach Regierungsangaben weitere Stromtrassen notwendig zusätzlich zur Ostküstenleitung. „Weitere Leitungen werden folgen“, sagte der Staatssekretär im Ministerium für Energiewende und Klimaschutz, Joschka Knuth (Grüne), am Freitag bei der Übergabe des Planfeststellungsbeschlusses für den ersten Abschnitt der Ostküstenleitung an den Netzbetreiber Tennet. Ein Teil des Ökostroms werde im Land gebraucht. Beispielsweise plant der schwedische Konzern Northvolt bei Heide den Bau einer Batteriefabrik und setzt dabei auf „grünen“ Strom.