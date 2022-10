Geflügelpest Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Tierkrankheit Ministerium erwartet Ausweitung der Geflügelpest Von dpa | 24.10.2022, 14:08 Uhr

Das schleswig-holsteinische Landwirtschaftsministerium rechnet mit einer weiteren Verschärfung der Geflügelpest-Situation im Land. „Die Lage ist sehr ernst“, teilte Staatssekretärin Anne Benett-Sturies am Montag mit. „Das seit Oktober 2021 anhaltende Geflügelpestgeschehen bei Wildvögeln und in Hausgeflügelhaltungen in Schleswig-Holstein hat sich erstmals auch über den Sommer 2022 fortgesetzt.“ Es sei damit zu rechnen, dass Geflügelpest-Fälle bei Wildvögeln und der Infektionsdruck auf das Hausgeflügel in diesem Winter noch weiter zunehmen werden, ergänzte Benett-Sturies.