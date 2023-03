Grundsteuererklärung Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archiv up-down up-down Fristgerechte Abgabe verpasst Ministerium erinnert Eigentümer an Grundsteuer-Erklärung Von dpa | 28.03.2023, 11:15 Uhr

Etwa 200.000 Eigentümer in Schleswig-Holstein erhalten in den kommenden Tagen Post von der Finanzverwaltung, weil sie ihre Grundsteuer-Erklärung nicht fristgerecht bis zum 31. Januar abgegeben haben. Der Versand beginne in dieser Woche, teilte das Finanzministerium am Dienstag mit. Bisher gaben demnach rund 82 Prozent ihre Erklärung ab.