Brokstedt Ministerinnen bei Andacht für Opfer von Messerattacke in Zug Von dpa | 27.01.2023, 18:29 Uhr

Mit einer Andacht in der Brokstedter Kirche haben zahlreiche Menschen der Opfer des Messerangriffs mit zwei Toten und fünf Verletzten in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein gedacht. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Brokstedt hatte dazu eingeladen. Von der schleswig-holsteinischen Landesregierung kamen die stellvertretende Ministerpräsidentin und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) in die kleine Gemeinde im Kreis Steinburg.