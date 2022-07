ARCHIV - Aminata Touré (Bündnis 90/Die Grünen) spricht zu Journalisten. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter up-down up-down Flüchtlinge Ministerin Touré will Integration Geflüchteter verbessern Von dpa | 21.07.2022, 14:40 Uhr

Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) will Aufnahme und Integration von Geflüchteten in Schleswig-Holstein verbessern. „Vielfalt sehen wir mehr denn je als Stärke und Chance“, sagte Touré am Donnerstag aus Anlass eines Besuches der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Neumünster. Ziel sei es, die humanitäre Asyl- und Migrationspolitik der vergangenen Jahre konsequent weiterzuentwickeln.