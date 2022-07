ARCHIV - Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken spricht in einem Krankenhaus. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken up-down up-down Pandemie Ministerin: Situation in Nord-Kliniken sehr angespannt Von dpa | 05.07.2022, 18:48 Uhr

Die Lage in den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein ist nach Einschätzung von Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken aufgrund vieler Corona-Fälle in der Belegschaft weiter sehr angespannt. „Nicht unbedingt, weil es sehr viel mehr schwere Corona-Fälle gäbe, sondern weil so viele Mitarbeiter ausfallen“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. Ein solch hochgradiger Personalausfall führe zu Engpässen.