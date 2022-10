Verkehrschaos und Schneebruch Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Minister sieht Straßen-Winterdienst im Norden gut gerüstet Von dpa | 19.10.2022, 14:10 Uhr

Der Winterdienst in Schleswig-Holstein ist nach Einschätzung von Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen auf Schnee und Eis gut vorbereitet. Der parteilose Politiker machte sich am Mittwoch in der Straßenmeisterei Dörnick bei Plön ein Bild und gab dort den symbolischen Winterdienst-Startschuss für alle 22 Straßenmeistereien im Land.