Von dpa | 17.02.2023, 10:53 Uhr

Verteidigungsminister Boris Pistorius will am kommenden Dienstag die Deutsche Marine in Eckernförde besuchen. Bei seinem mehrstündigen Antrittsbesuch wird der SPD-Politiker mit Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack sprechen und das Ausbildungszentrum U-Boote besichtigen, wie die Marine am Freitag mitteilte. Zudem werde Pistorius Übungen des Seebataillons verfolgen sowie an Bord des Minenjagdboots „Bad Bevensen“ und der Fregatte „Hessen“ unterwegs sein.