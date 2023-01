Tote und Verletzte bei Messerattacke in Zug Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Kriminalität Minister: Messerattacke schwerstes Verbrechen in einem Zug Von dpa | 25.01.2023, 18:42 Uhr

Ein vergleichbar schweres Gewaltverbrechen in einem Zug wie die tödliche Messerattacke am Mittwoch hat es laut Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in Schleswig-Holstein noch nicht gegeben. Madsen und der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Nah.SH, Arne Beck, erklärten, sie seien in Gedanken bei den Betroffenen und bei deren Angehörigen. Den Verletzten wünschten sie schnelle Genesung. „Jetzt hoffen wir auf eine zügige Aufklärung durch die Polizei“, sagte Beck laut Mitteilung.