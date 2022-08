Tobias Goldschmidt FOTO: Frank Molter/dpa up-down up-down Energie Minister kündigt überarbeitete Wasserstoff-Strategie an Von dpa | 25.08.2022, 16:44 Uhr

Schleswig-Holsteins Landesregierung will den Aufbau einer „grünen“ Wasserstoffwirtschaft mit Hochdruck vorantreiben. Das kündigte Energie- und Klimaschutzminister Tobias Goldschmidt am Donnerstag in Neumünster an. Der Norden wolle Wasserstoffland Nr. 1 sein, sagte der Grünen-Politiker. Er verstehe sich als „Wasserstoffminister“ und sei an der Seite der Wirtschaft, wenn es um bessere Rahmenbedingungen geht.