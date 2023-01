Schleswig Holsteins Wirtschaftsminister Madsen Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Bahnverkehr Minister informiert Landtagsausschuss über Bahnprobleme Von dpa | 18.01.2023, 02:01 Uhr

Über die Auswirkungen der anhaltenden Probleme auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck mit Zugausfällen und Verspätungen berichtet Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Mittwoch (10.00 Uhr) dem zuständigen Landtagsausschuss. Seit Übernahme der Strecke durch den Betreiber Erixx Holstein im Dezember müssen Reisende erhebliche Behinderungen in Kauf nehmen. Bis 5. Februar gilt ein Ersatzfahrplan, demzufolge an allen Wochentagen zu gleichen Zeiten Züge nicht fahren. Ab 6. Februar sollen sie zumindest tagsüber nach regulärem Plan unterwegs sein.