Naturschutz Minister Goldschmidt strebt weiter Nationalpark Ostsee an Von dpa | 30.08.2023, 16:25 Uhr

Trotz wachsenden Widerstandes beim Koalitionspartner CDU hält Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt am Projekt eines Nationalparks Ostsee fest. Ihm gehe es um einen besseren Schutz des Meeres, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Kiel bei einer Pressekonferenz zu einer meereswissenschaftlichen Tagung. „Ich bin nach wie vor überzeugt, dass der Nationalpark als Instrument ein gutes Instrument ist, all diese Themen anzugehen“, sagte Goldschmidt. „Wir werden das politisch diskutieren.“