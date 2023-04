Umweltminister Goldschmidt Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Minister fordert Einbindung der Länder in Nordsee-Pläne Von dpa | 25.04.2023, 10:42 Uhr

Schleswig-Holstein verlangt eine enge Einbindung der regionalen Ebene in einen verstärkten Ausbau der Windenergie in der Nordsee. Sein Land sei bereit, die ambitionierten Projekte mit Kräften zu unterstützen, sagte Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Das gilt besonders für die Genehmigung notwendig werdender Offshore-Anbindungsleitungen sowie neuer Wasserstoffnetze.“ Die Zukunft der hiesigen Energieversorgung liege in den Gewässern der Nordsee und nicht in den Gas- und Ölfeldern von Katar bis Sibirien.