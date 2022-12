Tobias Goldschmidt Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Schifffahrt Minister: Einer der größten Ölunfälle der Landesgeschichte Von dpa | 30.12.2022, 16:30 Uhr

Nach der Ölhavarie in Brunsbüttel hat Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) eine Öffnung des Nord-Ostsee-Kanals vor dem 3. Januar ausgeschlossen. Man arbeite hart daran, dass der Kanal zu dem Datum wieder freigegeben werden könne, sagte der Minister am Freitag in Kiel. Eine vorherige Öffnung wäre mit Blick auf die Sicherheit und Gesundheit der Einsatzkräfte vor Ort sowie die Gefahr neuer Einträge von Rohöl unverantwortlich. Ein Rohölunfall sei mit das Schlimmste, was einem Gewässer passieren könne.