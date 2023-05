Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Mindestens 15 Fahrzeuge in Lübeck beschädigt Von dpa | 13.05.2023, 13:37 Uhr

Mindestens 15 Fahrzeuge sind in der Nacht zum Samstag in Lübeck von unbekannten Tätern beschädigt worden. In sechs Wagen wurde auch eingebrochen, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Samstag sagte. Die Vorfälle ereigneten sich verteilt über das gesamte Stadtgebiet.