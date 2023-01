Aminata Touré Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Kiel Millionenprojekt hilft traumatisierten Flüchtlingskindern Von dpa | 09.01.2023, 14:53 Uhr

Mit einem speziellen Projekt unterstützt Schleswig-Holstein seit 2016 mit jährlich einer Million Euro die professionelle Betreuung traumatisierter Kinder. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stehen die traumapädagogischen Beratungs- und Fortbildungsangebote seit August 2022 auch Mitarbeitenden in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete zur Verfügung. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) machte sich am Montag davon beim Besuch einer Gemeinschaftsunterkunft für wohnungsuchende Geflüchtete in Kiel ein Bild. Das Land hat infolge des Kriegs die Förderung des Projekts für 2022 und 2023 zusätzlich um 500.000 Euro aufgestockt.