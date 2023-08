Finanzielle Unterstützung Millionenförderung vom Land für Feuerwehren im Norden Von dpa | 21.08.2023, 14:17 Uhr Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Kommunen in Schleswig-Holstein können jetzt bis zum 31. Oktober beim Land Zuschüsse für den Neubau von Fahrzeughallen und den Umbau von Feuerwehrhäusern beantragen. Das Land stellt dafür in diesem Jahr 8,5 Millionen Euro zur Verfügung, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. „Darauf haben viele Kommunen in Schleswig-Holstein gewartet, denn so manch ein Feuerwehrhaus platzt aus den Nähten oder ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit“, erläuterte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU).