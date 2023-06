Schleswig Holsteins Wirtschaftsminister Madsen Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Arbeitsministerium Millionenförderung für Projekte zur Fachkräftesicherung Von dpa | 05.06.2023, 15:51 Uhr

Das Land Schleswig-Holstein fördert Projekte zur Sicherung von Fachkräften bis einschließlich 2026 mit zwei Millionen Euro jährlich. Die entsprechende Richtlinie trat am Montag in Kraft, wie das Arbeitsministerium mitteilte. „Wir finanzieren Projekte, die einen signifikanten Beitrag zur Fachkräftesicherung in Schleswig-Holstein leisten und auf andere Branchen und Regionen übertragbar sind“, erläuterte Ressortchef Claus Ruhe Madsen (CDU).