Unternehmen Millionenbetrug: Prozess zulasten Fielmanns auf Zielgeraden Von dpa | 18.10.2022, 15:58 Uhr

Im Prozess um einen mutmaßlichen Millionenschaden zulasten der Fielmann AG ist ein Urteil noch in diesem Jahr möglich. Die zuständige Wirtschaftsstrafkammer des Kieler Landgerichts habe den Beginn der Plädoyers für den kommenden Verhandlungstermin am 26. Oktober (09.00 Uhr) in Aussicht gestellt, teilte Gerichtssprecherin Lea Otten am Dienstag auf Anfrage mit. Sollten die Plädoyers an dem Tag beendet werden können, könne das Urteil möglicherweise am 14. November verkündet werden. Das Gericht hatte vor kurzem vorsorglich bis zum 12. Januar kommenden Jahres terminiert.