Wissenschaft Millionen-Finanzspritze für roboterassistierte Chirurgie Von dpa | 06.07.2022, 17:36 Uhr

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt die Fraunhofer Gesellschaft beim Aufbau eines Innovationslabors für Chirurgie-Robotik mit gut 3,5 Millionen Euro. Staatskanzleichef Dirk Schrödter (CDU) überreichte den entsprechenden Förderbescheid am Mittwoch in Lübeck. Mit dem Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck ein Forschungszentrum für roboterassistierte Chirurgie. In dem neuen Labor soll es künftig zwei Chirurgie-Roboter-Systeme geben, mit denen Medizintechnik-Unternehmen ihre Innovationen in einem realitätsnahen Operationsumfeld testen und mithilfe künstlicher Intelligenz optimieren können.