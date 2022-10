Bei Temperaturen über 20 Grad im Schatten nutzen viele Menschen den wunderschönen Herbsttag für einen Ausflug. Am Ratzeburger See und am Küchensee sind Paddler, Angler und weitere Boote unterwegs. Die urigen Fischrestaurants am Wasser sind gut besucht.

Foto: Daniel Friederichs up-down up-down