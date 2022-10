Sonne auf herbstlichen Blättern Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Mildes Oktober-Ende in Hamburg und Schleswig-Holstein Von dpa | 30.10.2022, 13:35 Uhr

Mit angenehmem Herbstwetter verabschiedet sich der Oktober in Hamburg und Schleswig-Holstein. Besonders am Sonntag bringt das verlängerte Wochenende Sonne und milde Temperaturen mit Höchstwerten zwischen 18 und 20, auf Sylt 16 Grad in den Norden, wie aus einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Demnach bleibt es am Sonntagnachmittag freundlich und trocken und auch die Nacht zum Montag bleibt zunächst klar. Im Verlauf kommt es zu Nebelbildung und kann auf den Nordfriesischen Inseln stellenweise regnen. Dabei sinken die Temperaturen zwischen 12 und 8 Grad, auf Helgoland 15 Grad.