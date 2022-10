Elbphilharmonie Foto: Thomas Müller/dpa up-down up-down Wettervorschau Milder Mittwoch in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet Von dpa | 05.10.2022, 08:24 Uhr

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwarten am Mittwoch tagsüber milde Temperaturen. Der Tag beginnt im Norden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bewölkt mit vereinzelten Schauern. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad in St. Peter-Ording und bis zu 20 Grad in Hamburg. An der Nordsee kommt es zu stürmischen Böen und auch im Binnenland wird es tagsüber windig.