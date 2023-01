Wolkenwetter Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Milder Januar auch in Hamburg und Schleswig-Holstein Von dpa | 30.01.2023, 14:52 Uhr

Frühlingshaft mild, statt winterlich kalt ist der Januar auch in Hamburg und Schleswig-Holstein streckenweise ausgefallen. Zusammen mit Bremen sei Hamburg im Januar das wärmste Bundesland gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag im Rahmen einer vorläufigen Bilanz mit. Wie auch in Schleswig-Holstein erfolgte der Jahreswechsel in der Hansestadt demnach mit Rekordtemperaturen von bis zu 16 Grad. Auch die darauffolgenden Wochen seien mild verlaufen. In den letzten beiden Januarwochen seien die Temperaturen zurückgegangen.