Herbst Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Milder Herbsttag in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet Von dpa | 27.10.2022, 07:51 Uhr

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet ein milder Herbsttag. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes beginnt der Donnerstag zunächst diesig, dann wird es im Norden tagsüber wolkig, während es sich im Süden vermehrt auflockert. Dabei bleibt es bei Höchstwerttemperaturen von 16 Grad auf den Inseln und 19 Grad in Hamburg meist trocken. In der Nacht zum Freitag regnet es leicht, und es kann bei Tiefstwerten um die 13 Grad zum Teil erneut diesig werden.