Skrupellose Wohnungsunternehmen ist das persönliche Schicksal ihrer Mieter häufig egal. Foto: Michael Staudt up-down up-down Kommentar Miethaie in SH: Empathie gehört nicht zum Geschäftsmodell Meinung – Inga Gercke | 12.04.2023, 15:57 Uhr

Große Wohnungsunternehmen sind auch in Schleswig-Holstein in erster Linie darauf aus, Geld zu verdienen. Fehlender Kontakt kann für unnötige Kündigungen sorgen. Eine Abwärtsspirale ist in Gang gesetzt.