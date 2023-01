Zwölf Euro Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Kosten Miete in Wohnheimen für Studenten im Land steigt Von dpa | 10.01.2023, 16:36 Uhr

Wer in einem Wohnheim des Studentenwerkswerks Schleswig-Holstein wohnt, muss von Februar an eine höhere Miete zahlen. Die Kosten für einen Wohnplatz in Kiel, Lübeck, Flensburg, Heide und Wedel steigen um 30 Euro pro Monat, kündigte das Studentenwerk am Dienstag an. Man wolle die Belastungen der Studenten so gering wie möglich halten, müsse aber auch kostendeckend arbeiten, betonte Geschäftsführerin Susann Schrader.