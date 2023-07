Serpil Midyatli Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Politik Midyatli: SPD in tiefer Trauer um Heide Simonis Von dpa | 12.07.2023, 18:35 Uhr

Die schleswig-holsteinische SPD trauert um die ehemalige Ministerpräsidentin Heide Simonis. „Die gesamte SPD ist in tiefer Trauer über den Verlust unserer wunderbaren Heide, die wie keine Zweite unsere SPD im Norden geprägt hat“, teilte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Mittwoch mit. „Sie war wahrlich eine Lichtgestalt der schleswig-holsteinischen Politik und hinterlässt eine gewaltige Lücke in unseren Herzen. Ihren Wagemut, ihre Standhaftigkeit und ihr unfassbares Talent, Menschen für sich zu gewinnen, werden wir für immer in Erinnerung behalten.“