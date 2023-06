Karin Prien Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Parteien Midyatli und junge Grüne empört wegen Äußerung von Prien Von dpa | 07.06.2023, 16:26 Uhr

Schleswig-Holsteins SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli hat empört auf Äußerungen von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) über deren Kabinettskollegin und Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) reagiert. In der Diskussion über die Festlegung sicherer Herkunftsländer in der Asylpolitik hatte die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU am Dienstag bei NDR Info gesagt: „Natürlich ist Aminata Touré durch ihre eigene Fluchtgeschichte geprägt. Aber am Ende muss man in der Lage sein, als Politiker sich auch von seinem eigenen Schicksal ein Stück weit zu lösen und sich auch neben sich zu stellen und auch Entscheidungen mitzutragen die einem persönlich weh tun.“