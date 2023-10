Michael Wigge war immer viel unterwegs – eine seiner ungewöhnlichsten Reisen führte ihn 2009 ohne Geld 35.000 Kilometer über Kanada, Nord- und Südamerika bis zur Antarktis.

Michael Wigge: „Die Idee, ohne Geld von Deutschland bis zur Antarktis zu reisen, erschien zuerst verrückt, aber ich war fest entschlossen, die Herausforderung anzunehmen. Die Reise sollte nicht nur ein riesiges Abenteuer werden, sondern auch eine Gelegenheit, meine mentale Widerstandsfähigkeit zu verbessern und aus meiner Komfortzone auszubrechen.“ Für unsere Leser schlägt er nun fünf besser erreichbare Abenteuer vor.

1. Kletterpark Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern: Höhenangst und geschärfte Sinne

Der Kletterpark Plau am See in der Nähe von Schwerin ist ein beeindruckender Ort, um Ihre Höhenangst zu konfrontieren und gleichzeitig Ihre mentale Stärke zu verbessern. Der Park bietet verschiedene Parcours und Herausforderungen in den Baumwipfeln.

Das Gefühl, in luftiger Höhe zu balancieren, über wackelige Brücken zu gehen und an Seilrutschen zu schweben, ist unglaublich aufregend und gleichzeitig beängstigend. Aber mit jeder erfolgreich bewältigten Herausforderung wächst das Selbstvertrauen. Überwinden Sie Ihre Ängste, indem Sie sich auf die Aufgaben konzentrieren und auf Ihr inneres Durchhaltevermögen vertrauen.

Das Beste daran ist, dass der Park so gestaltet ist, dass Sie sich nach und nach steigern können und nach den Baumgipfeln auf dem Barfußpfad gehen können. Dort können Sie Ihre Sinne schärfen, indem Sie barfuß durch Schlamm, über Holz, durch Kies und andere Untergründn gehen können, um bewusst diese Unterschiede zu fühlen. Eine einzigartige meditative Übung, um ihre Sinne zu schärfen. Am Ende des Tages haben Sie nicht nur Höhenangst überwunden, sondern auch ein erhebliches Maß an mentaler Stärke gewonnen und Ihre Sinne gestärkt.

Und: Die Kosten für den Eintritt in den Kletterpark sind mit 17 Euro für Erwachsene vergleichsweise gering.

https://www.kletterpark-plau.de/

Mehr Informationen: Zur Person größer als Größer als Zeichen Der Coach, Keynote Speaker und Abenteurer Michael Wigge hat sich darauf spezialisiert, aufregende Challenge-Geschichten zu dokumentieren. „Ohne Geld bis ans Ende der Welt" und „Wigges Tauschrausch – vom Apfel zum Haus auf Hawaii" sind zwei seiner Reiseaktionen. 2009 verlieh ihm das ZDF den VJ Award als bester Videojournalist-Newcomer, 2011 wurde er für den Grimme-Preis nominiert. Wigge coacht in Firmenseminaren und Vorträgen Mitarbeiter*innen bei Motivation, Resilienz, Stressmanagement und mentaler Gesundheit in Deutschland und den USA.

2. Das Geisterdorf Lopau in Niedersachsen: Komfortzone verlassen als Challenge

Lopau ist ein unbewohntes Dorf in der Lüneburger Heide. Es befindet sich auf dem Truppenübungsplatz Munster-Nord an dessen äußerstem Nordrand. Die Zufahrt von Wulfsode ist möglich, aber nur dann, wenn die Schranken zum Truppenübungsplatz geöffnet sind. Es ist also ein Ort, der nur temporär besucht werden darf – ist die Schranke geschlossen, darf niemand das Dorf betreten, dann schießt die Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz Munster-Nord scharf.

Lopau liegt fast vollständig im Sicherheitsbereich der Schießbahn Sieben, die in den 1980er Jahren gebaut wurde und strahlt eine unheimliche und gespenstische Atmosphäre aus – also der perfekte Ort, seine Ängste vor verlassenen Orten zu konfrontieren. Wenn man das Dorf betritt, spürt man sofort eine Mischung aus Neugier und Unbehagen. Die verlassenen Häuser und leeren Straßen scheinen Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen.

Mein Tipp: Finden Sie heraus, wann das Dorf zugänglich ist und wann nicht. Es dürfte eine spannende Aufgabe sein, genaue Informationen zu bekommen. Sie können es auch auf gut Glück versuchen – eine gute Übung sich auf Ungewissheiten im Leben einzulassen, ohne alles durch Planung zu kontrollieren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lopau

3. Pellworm: Die günstigste Norddeutsche Insel für die mentale Gesundheit

Pellworm, eine der nordfriesischen Inseln in Schleswig-Holstein, ist nicht nur eine der weniger bekannten, sondern auch eine der günstigsten Inseln in Norddeutschland. Der Kostenvergleich für eine Nacht auf Pellworm mit anderen Nordseeinseln ist erstaunlich. Anders als auf sehr beliebten Inseln wie Langeoog oder Sylt kann man auf Pellworm schon eine Unterkunft für etwa 88 Euro pro Nacht finden.

Aber nicht nur die Kosten machen Pellworm zu einem erstaunlichen Ort. Die Insel bietet eine ruhige und naturnahe Umgebung, die ideal ist, um Stress abzubauen und inneren Frieden zu finden. Pellworm ist ein Paradies für Outdoor-Aktivitäten, darunter Radfahren, Joggen und Wandern.

Besonders das Radfahren erweist sich als nahezu therapeutische Erfahrung. Die Wege sind gut gepflegt, die Luft ist frisch und die Aussicht auf das Wattenmeer atemberaubend. Radfahren hilft, den Geist zu beruhigen und Stress abzubauen.

4. Die Hamburger Unterwelten konfrontieren mit Dunkelheit und Enge

Die Hamburger Unterwelten sind eine ungewöhnliche Attraktion, die es Besuchern ermöglicht, die Unterwelt der Stadt zu erkunden, einschließlich Tunneln, Bunkern und historischen Kellern. Bekannt sind die thematischen Führungen, bei denen die dunkle Geschichte und Vergangenheit von Hamburgs Unterwelt beleuchtet werden.

Die Erkundung der Unterwelt bietet eine Gelegenheit, sich verschiedenen Ängste zu stellen, vor allem der Angst vor engen Räumen (Klaustrophobie) und Dunkelheit (Nyktophobie): Einige Teile der Unterwelt können eng sein. Das Erkunden dieser Räume mit Unterstützung eines Führers und in einer Gruppe von Menschen kann helfen, Ängst zu überwinden.

Zudem ist es zum Teil ziemlich dunkel, weil es dort keine künstliche Beleuchtung gibt. Auf diese Weise kann man sich mit der Angst vor Dunkelheit auseinandersetzen. Mein Tipp: Sie könnten eine Taschenlampe mitnehmen, um sich wohler zu fühlen und sich allmählich daran gewöhnen.

Bei allem ist die Gemeinschaftserfahrung hilfreich: Wenn Sie sich fürchten, können Sie sich mit anderen Menschen in der Gruppe austauschen, die möglicherweise ähnliche Ängste haben. Dies kann dazu beitragen, ein Gefühl der Gemeinschaft und Unterstützung zu entwickeln, während ihr die Unterwelt erkundet.

https://www.hamburgerunterwelten.de/

5. Das Dosenmoor bei Neumünster in Schleswig-Holstein: Stille und Einkehr

Das Dosenmoor bei Neumünster ist ein Ort der meditativen Stille und inneren Einkehr. Hier können Sie kostenlose Wanderungen unternehmen und die friedliche Atmosphäre der Moorlandschaft genießen.

Die Weite des Dosenmoores, das als größtes und besterhaltenes Moor in Schleswig-Holstein gilt, und die Stille der Natur ermöglicht es, seinen Geist zu beruhigen und zur inneren Stärke zu finden. Wandern Sie entlang der Holzstege und beobachten Sie bewusst die Vögel und die Pflanzenwelt als meditative Übung. Diese einfache Aktivität hilft, den Fokus auf das Hier und Jetzt zu legen und seine Gedanken zu beruhigen.

Die Kosten für den Besuch des Dosenmoores sind minimal, da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, das frei zugänglich ist.

https://www.neumuenster.de/kultur-freizeit/tourismus/aktiv-in-neumuenster/natur-erleben/dosenmoor