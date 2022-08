Sonnenanbeter haben in den nächsten Tagen noch einmal Gelegenheit, die Wärme zu genießen. FOTO: Michael Staudt up-down up-down Wetter in SH am Wochenende Waldbrandgefahr und UV-Belastung steigen: Kent Heinemann erwartet bis zu 32 Grad Von Michelle Ritterbusch | 09.08.2022, 12:56 Uhr

Sonne, Temperaturen von bis zu 32 Grad – in Schleswig-Holstein wird es in den nächsten Tagen noch einmal warm, das birgt auch Risiken. Ein Ende der Hitze ist aber in Sicht.