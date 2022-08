Das WOA gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter up-down up-down Musik Metal-Fans schwitzen beim Wacken Open Air Von dpa | 04.08.2022, 14:09 Uhr

Bei Temperaturen um 30 Grad suchen viele Heavy-Metal-Fans des Wacken Open Air Abkühlung im örtlichen Freibad. „Gestern hatten wir bereits 2500 Gäste“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins des örtlichen Schwimmbads, Carsten Storm, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das sei die fünffache Menge eines Tages bei tollem Wetter am Wochenende. Am Donnerstag standen die Metalheads zeitweise Schlange vor dem Freibad.