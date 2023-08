Vor dem Wacken Open Air Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Freizeit Metal-Fans mit Sonderzug zum Wacken-Festival angekommen Von dpa | 01.08.2023, 15:04 Uhr

Rund 720 Wacken-Fans sind am Dienstagvormittag mit dem sogenannten Metal-Train im schleswig-holsteinischen Itzehoe angekommen. „Die Einfahrt und der Ausstieg verlief lautstark aber friedlich. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung“, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die Beamten sorgten demnach im Bahnhof für Sicherheit, hatten aber nicht viel zu tun. Die Anreise mit dem Auto gestaltete sich am Dienstag weiter schwierig. Angesichts des Schlamms auf vielen Wegen des Festivals hielten die Veranstalter den bereits am Montag verhängten Anreisestopp aufrecht. „Seht aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation von weiteren Anreisen grundsätzlich ab“, baten sie in einer schriftlichen Mitteilung.