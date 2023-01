Nach Messerattacke in Zug zwischen Kiel und Hamburg Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Kriminalität Messertat in Regionalzug: Opposition fordert Aufklärung Von dpa | 26.01.2023, 17:39 Uhr

Der mutmaßliche Messerangreifer im Regionalzug nach Hamburg saß kurz vor der Tat in der Hansestadt in U-Haft - wegen eines anderen Messerdelikts. Die Opposition in der Bürgerschaft verlangt nun Antworten von der Hamburger Justiz und der zuständigen Senatorin.